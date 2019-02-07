Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili soruları yanıtladı.

Özhaseki, CNN Türk'te yayınlanan '40' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"NE TWEET ATIYORUM NE CEVAP VERİYORUM"

25 yıllık kamu görevinde yaptıklarını anlattığını belirten Özhaseki, "O yıllarda izlediğim yolu anlatıyorum. Melih Bey ile çalışma tarafımız birbirine çok benzer ve çok çalışırız ama tarzlarımız birbirine benzemez. O biraz daha gündemi yakından takip edip siyasetin içinde. Ben ise asla onu yapmıyorum. Elbette benim de siyasetle ilgili görüşlerim ve fikirlerim var. Ancak belediye başkanının bunları söylemesi doğru değil diye düşünüyorum. Bunun için ne tweet atıyorum ne de bir başkasına cevap vermeye çalışıyorum" dedi.

Mehmet Özhaseki

"GAZETECİLER MELİH BEY'E CEVAP VERDİĞİMİ ZANNEDİYOR"

Ankara'daki sivil toplum örgütleri ya da üniversiteler ile kavgalı olmadığının altını çizen Özhaseki, "Benim yönetim anlayışım içerisinde kazan-kazan formülü var. Esnaf ile ilgili bir şey yapacaksam onlarla konuşmadan asla bir şey yapmam. Üniversitelerle ilgili bir karar alacaksam oradaki rektör ve senato ile görüşmeden asla karar almam" ifadelerini kullandı. "Şimdi ben bunları anlattığımda gazeteciler Melih Bey'e cevap verdiğimi zannediyor" diyen AK Parti adayı, "Aslında öyle değil. Melih Bey Ankara'ya çok emek vermiş bir insan ve Ankara üzerinde ciddi bir ağırlığı var. Sevilir-sevilmez bunlar ayrı şeyler. Kampanyada yer almak Melih Bey'in takdirinde. Küs değiliz. Destek verirse mutlu eder destek vermezse küsecek değiliz" dedi.