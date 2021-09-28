Özgür Tezer kimdir? Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Özgür Tezer kimdir? Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi!

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Özgür Tezer kimdir? Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Özgür Tezer izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi! Özgür Tezer kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Özgür Tezer hakkında araştırmalar yapılıyor. Özgür Tezer kimdir? Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR TEZER KİMDİR

Doğum tarihi: 24 Mart 1981

Kaç yaşında: 40 yaşında

Özgür Tüzer (d. 24 Mart 1981, İstanbul), Türk besteci, şarkıcı ve oyuncudur. 2019 İnternet Medyası ödül töreni ve 2020 Altın Yıldız ödül törenlerinde verilen Yılın En İyi Özgün Müzik Sanatçısı ödüllerinin sahibi olmuştur. 2020 çıkışlı İki Gözüm Ahmet adlı filmin ana karakteri Ahmet Kaya'yı canlandırmıştır. Evli olup bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

ESERLERİ

• "Bundan Böyle Yolu Yok"

• "Hasarlıyım"

• "Sadece"

• "Ey İstanbul"

• "Gitme Bebek"

• "Gökyüzü ve Özgürlük"

• "Yalancı Ayrılık" Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Özgür Tezer kimdir? Özgür Tezer kaç yaşında, nereli? Özgür Tezer hayatı ve biyografisi! - Haberler
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