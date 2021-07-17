Özgür Aras, Nurseli İdiz'e dava açtı
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Özgür Aras, Nurseli İdiz'e dava açtı

Özgür Aras, Nurseli İdiz'e dava açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dilekçede, "Özgür Aras'ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir.

Dilekçede, "Özgür Aras'ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir. Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi. Dilekçede Özgür Aras'ın bu davadan elde edeceği geliri Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağı anlatıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Davaya cevap veren Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması davacı Özgür Aras'ın tanıklarına tebligat çıkarılması için ertelendi.

Kaynak: Hürriyet

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