Özgün kendi yapım şirketine oğlunun adını verdi
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Özgün kendi yapım şirketine oğlunun adını verdi

Sevilen sanatçı Özgün, yepyeni projesi Mahzen'i müzikseverler ile buluşturacak

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41
Özgün kendi yapım şirketine oğlunun adını verdi

Yepyeni şarkısı ve farklı alt yapısı ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, klibinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerini klibinde oynatan Özgün, öğrencilerle dans ederek şarkının enerjisine uyumlu görseller sundu.

Mahzen klibinde Özgün'e orkestra arkadaşları, dansçı ekibi ve üniversite öğrencilerinin haricinde 30 kişilik set ekibi eşlik etti. Ayrıca Kick Box Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ta kick box sahnelerinde rol aldı.



Kaynak: Snob Magazin

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