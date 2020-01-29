Özgün kendi yapım şirketine oğlunun adını verdi

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41

Yepyeni şarkısı ve farklı alt yapısı ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, klibinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerini klibinde oynatan Özgün, öğrencilerle dans ederek şarkının enerjisine uyumlu görseller sundu.

Mahzen klibinde Özgün'e orkestra arkadaşları, dansçı ekibi ve üniversite öğrencilerinin haricinde 30 kişilik set ekibi eşlik etti. Ayrıca Kick Box Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ta kick box sahnelerinde rol aldı.



