Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı
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Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı

10.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:07

Geçtiğimiz hafta eşi Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal'la ilgili bir detay daha ortaya çıktı. İki çocuğuna henüz babalarının öldüğünü söyleyemeyen Namal'ın banyodan çıkarken eşinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz'e yerleşen oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz yaz başında çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü.Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

TV100'de yer alan habere göre, banyodan çıkarken kalp krizi geçiren eşinin cansız bedeniyle karşılaşan Namal, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Yaşadığı zor günleri henüz atlatamayan ünlü isim biri 5 biri de 3 yaşında olan çocuklarına acı haberi bile veremedi. Bu süreçte gözlerden uzak kalmak isteyen Namal, çocuklarıyla evde vakit geçiriyor.

10 YIL ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Öte yandan kalp krizi sonucu vefat eden Serdar Oral'ın yaklaşık 10 yıl önce de kalp krizi geçirdiği hatta kalbinin durduğu ortaya çıktı. Yapılan müdahalelerin ardından hayata geri döndürülen Oral, çalıştığı şirketten ayrılarak daha sakin bir hayat sürmeyi tercih etti. Yoga ve nefes terapisi alan Oral, Muğla'ya yerleşerek ders vermeye başladı.

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı
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