Özge Uzun kimdir? Özge Uzun hayatı ve biyografisi! Özge Uzun kaç yaşında, nereli?
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Özge Uzun kimdir? Özge Uzun hayatı ve biyografisi! Özge Uzun kaç yaşında, nereli?

09.03.2021 07:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 07:45
Özge Uzun kimdir? Özge Uzun hayatı ve biyografisi! Özge Uzun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özge Uzun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özge Uzun hakkında merak edilenler. Özge Uzun hayatı ve biyografisi. Özge Uzun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özge Uzun merak konusu oldu. İşte Özge Uzun hakkında merak edilen Özge Uzun kimdir, Özge Uzun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGE UZUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Ocak 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,8 m

Özge Uzun, 1979 senesinde Ankara'da doğdu ve ilkokulu yine orada gitti. 1993 senesinde Radyo Vizyon'da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi.

Ardından sistemli bir şekilde eğitim almak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da ilk olarak Alem Fm'de yayın hayatına başladı. Daha sonra 2001 senesinde NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan Uzun habercilik sektörüne geçiş yaptı.

Uzun zaman NTV ekranlarında hizmet veren Uzun, FOX Tv ve CNN Türk'te de spikerlik görevinde bulunmuştur. 2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan Uzun, uzun zaman Tv8 'de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı 'nın sunuculuğunu yapmış 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçmiştir.

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