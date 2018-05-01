Özge Özpirinçci Yorumu Neslişah Alkoçları Delirtti

Eşine çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Neslişah Alkoçlar, takipçisinin eşinin eski sevgilisi Özge Özpirinçci'yle kendisini kıyaslayan takipçisine sert çıktı.

"HER KOCANIN KADERİ"

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına 'Her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak' mesajını yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de yapıldı.

"ALLAH KALP GÜZELLİĞİ VERSİN"

Alkoçlar, kötü yorumda bulunan bir takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; "Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız…"

EVLENECEKLERİ BEKLENİYORDU

Engin Altan Düzyatan ve oyuncu sevgilisi Özge Özpirinçci beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu.