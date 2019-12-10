(Özel) Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti
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(Özel) Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti

Başkent'te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsü bekletti.

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:21
(Özel) Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti

Başkent'te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsü bekletti.


Ankara'nın ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Şoför, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonucu şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diyerek otobüsü dakikalarca bekletti. Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı. Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: (Özel) Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti
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