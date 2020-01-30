: Çin'de maske sıkıntısı yaşanmaya başlayınca, yardıma Türk üreticiler yetişti

30.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:56

Çin'in Wuhan şehrinden başlayıp 17 ülkeye sıçrayan koronavirüs salgınında şimdiye kadar 170 kişi hayatını kaybetti. Hızla yayılan virüsle ilgili henüz etkili bir tedavi yöntemi geliştirilemedi. Çinli vatandaşlar ise önlem amaçlı maske kullanmaya başladı. Maske stoklarını hızla tüketen Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı.

"MASKE SATIŞLARI 10 GÜNDE ARTTI"

Dünya üretim üssü olan Çin'de koronavirüs salgınından dolayı maske satışlarında sıkıntı yaşanmaya başlandı. Stoklarını hızla tüketen Çinli şirketlerin imdadına Türk üreticiler yetişti. Çin'e 3 milyon maske ihracı gönderen medikal şirket sahibi Cengiz Karabulut, ülkede maske satışlarının son 10 günde arttığını söyledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUM YAŞANDI"

Maske satışlarında son 10 gündür büyük artış olduğunu söyleyen medikal şirket sahibi Cengiz Karabulut, "İlk kez böyle bir durum oluştu. Fabrikanın tatil olması, kendilerine yetememeleri ve korkunç bir salgın olmasından dolayı yoğunluk oldu. 3 milyon adet gibi bir maske ihraç ettik. Çok talep var, artık bizde de bir miktar kaldı. Onların fabrikalarının açılması ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Çünkü tatil pazartesi itibariyle onlarda bitiyor. Kapalı alanların her şekilde bir riski var. Bu yüzden korunmamız gerekiyor. Maske kullanmakta fayda var. Maskenin çeşitleri çok fazla var. İnsanlar bulabildiklerini alıyor. Kullanılmasını öneriyoruz. Son 10 gündür çok büyük bir talep var" dedi.

Kaynak: İHA

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