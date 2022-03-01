Özel statü ne demek? Özel statü anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen özel statü kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, özel statü anlamı ne? özel statü ne demek?

ÖZEL STATÜNE DEMEK?

özel statü olarak ifade edilen kavramın resmi bir tanımı ve kapsamlı bir içeriği yoktur. Özel statü resmi organların belirleyeceği özel koşullara göre belirlenen yapıyı ifade eder.

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