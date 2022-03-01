Özel statü ne demek? Özel statü anlamı ne? - Haberler

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Özel statü ne demek? Özel statü anlamı ne?

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Özel statü ne demek? Özel statü anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan özel statü, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, özel statü ne demek? Özel statü anlamı ne? İşte, özel statü kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen özel statü kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, özel statü anlamı ne? özel statü ne demek?

ÖZEL STATÜNE DEMEK?

özel statü olarak ifade edilen kavramın resmi bir tanımı ve kapsamlı bir içeriği yoktur. Özel statü resmi organların belirleyeceği özel koşullara göre belirlenen yapıyı ifade eder.

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