İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alması gerekirken İstanbul Esenyurt'ta minibüsü dolduran şoförlere ceza kesildi.

Esenyurt'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.

DENETLEMELER DEVAM EDİYOR

Nüfus bakımından Türkiye'deki birçok ilden fazla olan Esenyurt'ta, minibüs sürücülerinin yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, günlerdir toplu taşımalara yönelik denetlemelerini devam ettirdi.

KAPASİTENİN ÜSTÜNDE YOLCU TAŞIYANLARA CEZA KESİLDİ

İlçe genelinde minibüs sürücülerini belirli güzergahlarda denetleyen trafik polisleri, kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı. Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Denetlemelerin her gün devam edeceği öğrenildi.