İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
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Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alması gerekirken İstanbul Esenyurt'ta minibüsü dolduran şoförlere ceza kesildi.

02.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:06
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi

Esenyurt'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.

DENETLEMELER DEVAM EDİYOR

Nüfus bakımından Türkiye'deki birçok ilden fazla olan Esenyurt'ta, minibüs sürücülerinin yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, günlerdir toplu taşımalara yönelik denetlemelerini devam ettirdi.

KAPASİTENİN ÜSTÜNDE YOLCU TAŞIYANLARA CEZA KESİLDİ

İlçe genelinde minibüs sürücülerini belirli güzergahlarda denetleyen trafik polisleri, kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı. Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Denetlemelerin her gün devam edeceği öğrenildi.

İstanabul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelerden biri de şehir içi yolcu taşımacığıyla ilgiliydi. Buna göre şehir içinde taşımacılık yapan otobüs, minibüs gibi toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yarısı kadar yolcu almaları ve yolcuların araç içinde sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları gerektiği belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar: Minibüslerde şoke eden görüntü
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Haber Yorumları (2)
YAŞAR: Neredeyse tüm minibüsler hala tıklım tıklım, özellikle görmüş olduğum, istoç - şirinvler tavukçu deresi yolu minibüs hattı sabah ve akşam saatlerinde tıklım tıklım kapıdan sarkarak yolculuk yapıyorlar.
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FIRTINA: Ceza kesmek çözüm değil araç sayısının artması lazım insanlar işe gitmek için mecbur binmeye
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