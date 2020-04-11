Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antremanı, drone ile görüntülendi Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ümraniye'de iki kişinin dışarı çıkamadıkları için çatı katında yaptığı boks antremanı, drone ile görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da dahil olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ümraniye'de yaşayan iki kişinin ise dışarı çıkamadıkları için boks antrenmanlarını evlerinin çatı katında yaptığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

ÇATI KATINDA BOKS ANTREMANI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasak Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Sokağa çıkma yasağıyla beraber belli istisnalar haricinde vatandaşlar evlerinde kaldı. Ümraniye'de yaşayan iki kişi de sokağa çıkamayınca boks antrenmanlarını binalarının çatı katında yaptı. Sokağa çıkma yasağına karşın formlarını korumak isteyen boksörlerin çatı katında boks antrenmanı yaptı. O anlar, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA