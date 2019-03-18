Özel Öğrenciler Golf Sporuyla Tanıştı

Antalya Aksu Cihadiye ilcesinde bulunan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu 1-7 ve 14 Mart tarihlerinde düzenlenen 'Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz' projesi kapsamında Millennium Golf un katkılarıyla Maxx Royal Montegeria ev sahipliğinde golf sporuyla tanıştılar.

Golf sporu ile İlk defa tanısan özel öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken başarılı vuruşlarıyla dikkat çektiler. Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Ayşegül Erden bu tür faaliyetlerle sporu öğrencilerine sevdirmeyi amacladığını belirtti. Erden,"Özel eğitime ihtiyacı olan cocukları öz güvenlerinin güçlenmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, sosyal hayata etkin katılımları ve toplumsal süreçlerde daha aktif biçimde rol almalarında spor çok önemli bir araçtır "dedi.

Proje ortağı Millennium Golf ailesinde Nadil Tosun ve Öner Uygun ise"Amacımız ozel cocukları golf sporuyla tanıştırmak. Okul ile böyle bir sosyal proje gerçeklestirdik. Onların mutlu olması bizim için çok önemli" diye konustu. - ANTALYA

Kaynak: İHA