(Özel) Müşterilerin fotoğraflarını biriktirerek sergiliyor

09.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:17

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan kahvehanede, çoğu vefat etmiş müşterisinin fotoğraflarının sergilendiği vatandaşlara nostaljik bir hava yaşatılıyor.



Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 30 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan 57 yaşındaki Hüseyin Temiz'in ilginç koleksiyonu dikkat çekiyor. 30 yıl önce analog fotoğraf makinesi ile müşterilerinin fotoğraflarını çekmeye başlayan ve iş yerinin bir köşesinde arşiv yapan Temiz, aralarında çoğu vefat etmiş olan müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarındaki panolarda sergiliyor. Duvarda asılı fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Temiz, yıllar önce arkadaşlarının ölümü üzerine onların fotoğraflarını kahvehaneye asarak fotoğraf biriktirme serüvenine başladığını söyledi. Duvarda fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Temiz, 30 yıldan bu yana sayısız fotoğraf biriktirdiğini ifade etti.



Fotoğraf çekmeye başladığında ortaya böylesine güzel bir tablo çıkacağını hiç düşünmediğini belirten Temiz, "İş yerimde 30 yıldır kahvehanecilik yapıyorum. Yaklaşık 30 yıl önce merak ederek analog bir fotoğraf makinesi almıştım. Hobi amaçlı kahvehaneye gelen müşterilerimin fotoğraflarını çekmeye başladım. Zaman içinde fotoğraflar birikince, arkadaşlarım bu fotoğrafları bir panoda toplayarak kahvehanenin duvarında sergilememi söylediler. Bende elimde olan 400 civarında fotoğrafı panoya yerleştirerek iş yerinin duvarında sergilemeye başladım. Yıllar geçtikçe fotoğraflar çok değerlendi. Kahvehaneme gelen gençler panolarda yakınlarının resimlerini görünce şaşırıyorlar. Birçoğu bu benim dedem, bu amcam, bu babam diye arkadaşlarına gösteriyor. Bir anlamda arkalarından rahmet okuyorlar, isimlerini anıyorlar. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Şu an duvarımda bini aşkın fotoğraf bulunuyor. Kimi müşterilerim sırf fotoğraflara bakmak için iş yerime geliyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA