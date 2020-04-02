Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
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Sincar Dağı, İstanbul, Çelebi, Güncel

Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede çalışan annesi Şeyma Sincar ile özlediği için telefonda görüntülü görüşen Muhammed Çelebi Sincar'ın "Ne olur gel" diye ısrar etmesi yüreklere dokundu.

02.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:06
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu

Türkiye'de Kovid-19 salgını sebebiyle yoğun çalışan sağlıkçılar, aileleri ile çoğu zaman yeterince görüşemiyor. İstanbul Fatih'te yaşayan Ramazan ve Şeyma Sincar çiftinin oğulları Muhammed Çelebi ise sağlıkçı annesini özlediği için görüntülü olarak telefonla görüşüyor.

Annesi hastanede çalışan minik Muhammed, evde bütün zamanını felçli olan babası ile geçiriyor. Tekerlekli sandalyede çocuklarına bakan baba, sık sık eşini görüntülü arayarak müsait olduğunda oğlu ile görüştürmeye çalışıyor.

"NE OLUR GEL"

Annesi ile telefonda konuşurken "Neden maske taktın?" diye soran Muhammed'in "Ne olur gel" demesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Annesi ise "Merak etme akşam geleceğim" diyerek oğlunun ısrarına karşılık verdi. Telefon görüşmesinin sonunda minik Muhammed ile babası tüm sağlık çalışanları için dua etti.

Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Minik Muhammed'den özlediği sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı
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