İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şaşkına döndü. Küçük çocuğun hareket halinde tramvaya tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

08.10.2019 09:57
İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul'da Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da görenleri şoke eden görüntüler geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş'ta kaydedildi. Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya küçük bir çocuğun asıldığını gördü.

KÜÇÜK ÇOCUK YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Manzara karşısında şoke olan sürücü, hemen çocuğu uyararak inmesini istedi. Ancak hareket halinde olan tramvaya tutunmaya devam eden çocuk, metrelerce bu şekilde seyretti. Çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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