Özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor Özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, vatandaşların gönül rahatlığıyla seyahat edebileceğini söyledi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Adana'da özel halk otobüsleri ilaçlandı.

Özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, vatandaşların gönül rahatlığıyla seyahat edebileceğini söyledi

ADANA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Adana'da özel halk otobüsleri ilaçlandı. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, "Temizliğine ve hijyenine dikkat ediyoruz. Rahatlıkla vatandaşlarımız seyahat edebilir" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen korona virüsünde Türkiye'de de 18 vaka tespit edildi. Virüsün Türkiye'de çıkmasının ardından korunmak için çözüm arayan vatandaşlar evlerinden mümkün olmadıkça çıkmamaya başladı. Adana'da özel halk otobüsleri de dezenfekte edilmeye başlandı.

Çalışmaların korona virüsü ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adana'daki esnaf odaları birliği olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz. İnşallah herhangi bir problem yaşamadan bu süreci aşacağız. Biz de bu süreçte bütün otobüslerimizi ilaçlayacağız. Haftalık ve 15 günlük olarak. Adana Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli çalışacağız. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler. Emin olsunlar daha önceki gibi değil. Temizliğine ve hijyenine dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Adana'da toplu taşımayı kullananların sayısının azaldığını da vurgulayan Göğer, "Vatandaşlarımız artık daha dikkatli tabi. İşi olmadığı sürece dışarı çıkmıyorlar. İnşallah ülkemizde sıkıntı olmayacak. Rahatlıkla vatandaşlarımız seyahat edebilir" ifadelerini kullandı.

178 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Veli Can Durak da çalışmalardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA