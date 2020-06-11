Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı

İstanbul'da yaşam koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir akademiye başvuran genç kadın, eğitim sırasında yarı hipnoz olduğu bir anda eğitmenin tacizine maruz kaldı. Genç kadının şikayeti üzerine eğitmen hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:55

İstanbul'da yaşam koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir akademiye başvuran genç kadın eğitmeninin tacizine uğradı. Eğitim esnasında yarı hipnoz olduğu sırada eğitmenin tacizine maruz kalan genç kadının şikayeti üzerine eğitmen hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gizem Y, 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Yaşam Koçluğu eğitimi almak için Şişli'de bulunan özel bir eğitim kurumu ile form doldurarak iletişime geçti. Daha sonra akademi sahibi Metin Ç. ile tanıştı. Bir süre akademide genç adamın eğitmenliğinde eğitim almaya devam eden genç kadın, bir gün özel seans aldı. Seans uygulaması için eğitimcinin odasına giden Gizem, bir süre oturduktan sonra seansa başladı.

YARI HİPNOZ HALİNDE TACİZE UĞRADI

Sabah'ın haberine göre; seans sırasında eğitmen genç kadını kanepeye uzanmasını ve "iyi hissettiğin bir anı düşünmesini istedi. Gizem K., kendisine yöneltilen sorulara cevap verememeye başladı. Yarı hipnoz bir vaziyete giren genç kadın, eğitmeninin cinsel saldırısına maruz kaldı. Hipnoz halden çıkarak gözünü açtı ve akademiden kaçarak uzaklaştı. Savcılığa başvuran Gizem K, kendisine cinsel saldırıda bulunan eğitmenden şikayetçi oldu.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan eğitmen Metin Ç., eğitim sürecinde Gizem'le samimiyetlerinin ileri boyuta taşındığını, müşteki ile ofis içerisinde hiçbir şekilde yalnız kalmadıklarını, olay günü müştekiye özel seans uygulamadığını, odada iken yalnız olmadıklarını, odanın kapısının açık olduğunu, sonrasında ofisten çıktıklarını kaydetti. Metin Ç, "Gizem eğitime devam etmek istemedi. Parasını geri istedi. Kabul etmeyince de Gizem'in avukatı olduğunu beyan eden bir kişi aradı ve 'Gizem ile anlaşmazsan başın belaya girecek' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

EĞİTMENİN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık genç kadının beyanlarının yalandan uzak ve inandırıcı olduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında, Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından dava açtı. Eğitmenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Haber
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Fatma Girik İrem Derici Demet Akalın
Spor Can Bartu Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:55:54. #1.14#
title