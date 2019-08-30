Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 9: Gazeteci Hüseyin Aykol
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Özgür Gündem gazetesinde eş genel yayın yönetmenliği yaparken cezaevine gönderilen Hüseyin Aykol Euronews Türkçe’nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisi için yazdı.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen askeri darbe girişiminin ardından ekim ayında yayımlanan bir kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinde eş genel yayın yönetmenliği yapan Hüseyin Aykol, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandı ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm kararı 29 Kasım 2018'de açıklanan Aykol istinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Euronews Türkçe'nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisinde bugün Özgür Gündem gazetesinde yürüttüğü eş genel yayın yönetmenliği nedeniyle cezaevine gönderilen Hüseyin Aykol'un mektubu var. Euronews.com'da Görüntüle