Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 9: Gazeteci Hüseyin Aykol

30.08.2019 16:23

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen askeri darbe girişiminin ardından ekim ayında yayımlanan bir kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinde eş genel yayın yönetmenliği yapan Hüseyin Aykol, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandı ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm kararı 29 Kasım 2018'de açıklanan Aykol istinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Euronews Türkçe'nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisinde bugün Özgür Gündem gazetesinde yürüttüğü eş genel yayın yönetmenliği nedeniyle cezaevine gönderilen Hüseyin Aykol'un mektubu var. Euronews.com'da Görüntüle