Özel Bireyler Protokolü Yendi

Muratpaşa Belediyesi'nin, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'yla (ZİÇEV) düzenlediği Engelsiz Kalpler Spor Şenliği'nde Muratpaşa protokolü özel bireylerle yaptığı basketbol maçını 6-2 kaybetti.



Muratpaşa Belediyesi, ZİÇEV'in 35'inci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, OYAK Spor Tesisleri'nde Engelsiz Kalpler Spor Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenliğin açılışında Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yle birlikte çok sayıda isim yer aldı.



Engelsiz yaşam adına yapılanlar



Şenliğin açılışında ZİÇEV Antalya Başkanı Lütfiye Akbaş, "Her zaman olduğu gibi engelsiz yaşam adına yaptıkları, sağladığı olanaklar ve katılımlarıyla en başından sonuna kadar etkinlikte yanı başımızda yer alan çok sevgili Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a Antalya ZİÇEV ailesi olarak gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ise bu tip çalışmaları Muratpaşa Kaymakamlığı olarak son derece önemsediklerini belirterek, "Buna katkı sunan Muratpaşa Belediyemiz başta olmak üzere katılımcı okullara katkılarından dolayı şükranımı sunuyorum" dedi.



Özel maç



Engelli bireylerin spor çalışmalarını desteklemek, özel bireylerin yaz dönemi çalışmalarını ödüllendirmek ve toplum içinde farkındalık oluşturmak amacı taşıyan şenlikte Muratpaşa protokolü özel bireylerle basketbol maçında karşı karşıya geldi.



Protokolün ilk 5'inde Kaymakam Arısoy, Başkan Yardımcısı Kaçmaz, İl Müdürü Hacıcaferoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tevke ve Muratpaşa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özer Bedir forma giydi. Karşılaşmada, özel bireyler baştan sona üstün bir performans sergiledi. Turuncu formayla mücadele eden özel bireyler 6 skoruna ilk ulaşan takım oldu ve karşılaşmayı 6 - 2 kazandı.



Şenlik, masa tenisi, bocce ve penaltı atışı karşılaşmaları ve sonrasında düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. - ANTALYA