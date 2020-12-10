Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

10.12.2020 19:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:33
Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel  bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı.

Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan özel yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların şikayeti üzerine koronavirüs testi yapıldı. Hastaların bazılarının testinin pozitif çıkması nedeniyle, bakım merkezine filyasyon ekipleri geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen filyasyon ekibi, rehabilitasyon merkezi içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra, bakım merkezinde 6'sı personel 78 kişi karantinaya alındı. Hastaların acil durumlar dışında bulundukları odalardan çıkmaları kısıtlanırken, bakım merkezine giriş- çıkışlar yasaklandı.


Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

İlgili Haberler

Hayvan Barındırma ve Rehabilitasyon Merkezine kedi evi bağışı
Hayvan Barındırma ve Rehabilitasyon Merkezine kedi evi bağışı
Kent merkezinde kapsamlı bakım-onarım
Kent merkezinde kapsamlı bakım-onarım
Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)
Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:41:31. #1.14#
title