: Barışmak istediği eski sevgilisinin buluşmaya başka bir erkekle geldiğini gören adam ortalığı birbirine kattı

09.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:53

İstanbul Avcılar'da bir adam, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisiyle tekrar barışmak için görüşme talep etti. Ancak eski sevgilisi görüşmeye bir erkekle geldi. Bu durum karşısında çılgına dönen adam, eski sevgilisinin yanındaki adamı darp ettikten sonra eski sevgilisini de yumruklayıp darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BARIŞMAK İÇİN RANDEVU AYARLADI

Geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda, iddiaya göre, sevgili oldukları öğrenilen çift, yaklaşık bir hafta önce aralarında geçen tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bu durumdan memnun olmayan adam, barışmak için defalarca görüşme talep ederken, genç kız ise barışma isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra genç kız eski erkek arkadaşının, ısrarlarına dayanamayarak son kez görüşmeyi kabul etti. Çift Avcılar'da bir kafede buluşmak için sözleşti.

ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ, YANINDA ARKADAŞINI GÖTÜRDÜ

Görüşme talebini kabul eden genç kız, eski erkek arkadaşının kendisine zarar verebileceğini düşünerek yanında bir arkadaşıyla birlikte kafeye gitti. Ancak eski kız arkadaşının görüşmeye yanında bir erkekle geldiğini gören şahıs, deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, eski sevgilisinin yanında gelen erkeği tekme ve yumruklarla darp ederken, eski sevgili fenalaştı.

HER İKİSİNİ DE DARP ETTİ

Genç kızın fenalaştığını gören çevredeki esnaflar, kafenin içine alarak genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada içeriye giren öfkeli eski sevgili ile genç kız arasında kavga başladı. Genç kızın, "Seni istemiyorum, git buradan" demesiyle çılgına dönen adam, kızı yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi. Kafede yaşanan eski sevgili dehşeti kameralara da saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerini arayan kız, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki şahsı alarak polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA

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