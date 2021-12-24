ÖZCAN DENİZ İLE FEYZA AKTAN ARASINDAKİ VELAYET DAVASINDA KARAR

OYUNCU ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayetin değiştirilmesi davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetti.

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"OĞLUMLA GÖRÜŞME GÜNLERİM ARTIRILDI"

"ÇOCUĞUN VELAYETİ MÜVEKKİLİMDE DEVAM ETMEKTE"

"DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"

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