Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinden ayrıldı. Dün konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güven'den şikayetçi olan Bulutsuz, vücudundaki darp izlerini de dilekçeye koyarak ifade verdi. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.

Bu olayın yargıya taşınmasını ardından mağdur olan tarafın kendisi olduğunu söyleyen Güven, başrol oynadığı diziden ayrılma kararı aldı.

ANLAŞMAYI FESHETTİLER

Babil dizisinde rol alan Ozan Güven'in yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Babil'in yapım şirketi Ay Yapım yaptığı açıklamada, Ozan Güven'in diziden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."