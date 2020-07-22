Ozan Güven ayakkabıcılığa dönebilir! Senaristler hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı... Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugün ki yazısında Ozan Güven'i kaleme aldı. İşte o yazı…

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. 112 senarist, Güven hakkında ortak bir bildiri yayınlamıştı. Senaristler, "Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" demişti. Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı bütün afişleri kaldırdı. Bankanın ünlü oyuncuyla, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet yüzünden yollarını ayırdığı söyleniyor.& ;





Kaynak: Snob Magazin