Özalp ilçesinde kar sürprizi
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Özalp ilçesinde kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY - Haberler | Yerel

Özalp ilçesinde kar sürprizi Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Özalp ilçesinde kar sürprizi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Özalp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Özalp ilçesinde kar sürprizi
Özalp ilçesinde kar sürprizi
Özalp ilçesinde kar sürprizi
Özalp ilçesinde kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY

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