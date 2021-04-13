Özalp ilçesinde kar sürprizi

Özalp ilçesinde kar sürprizi Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Özalp ilçesinde kar sürprizi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Özalp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY