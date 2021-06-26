Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu
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Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi ziyaretler için Karabük'e gelen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 6552 sayılı yasa ile birlikte çalışanları iş güvencesine aldıklarını belirterek, kadro alma konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bir dizi ziyaretler için Karabük'e gelen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 6552 sayılı yasa ile birlikte çalışanları iş güvencesine aldıklarını belirterek, kadro alma konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Öz Sağlık - İş Sendikası Karabük İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda birlik ve beraberlik yemeği etkinliği düzenledi. Programa Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.

Programda konuşan Öz Sağlık - İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 6552 sayılı yasa ile birlikte önemli bir adım atıldığını dile getirerek şunları söyledi: "Özellikle toplu sözleşme yapma imkanı getirildi. Kıdem tazminatı sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan arkadaşlarımızın 20 yıl olarak o kurumlara hizmet ederken giriş çıkış yaptırılarak senenin 11 ay 29 günü çalıştırıp 1 gün iş akdini feshederek kıdem tazminatlarımız elimizden giderdi. En önemlisi bu yasa ile birlikte herkesi iş güvencesini sağladık. Bu önemli bir adım. Daha sonra toplu sözleşme süreçlerine girdik. Kamuda herkes kadroya sahip oldu. Bu kolay bir süreç değil. Bu kadro konusunda iradesini ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde taşeronlar üzerinde çalışıp asıl kadroya geçirilen hiçbir ülkeyi bana gösteremezsiniz."

"Sağlık ve sosyal hizmette çalışan bütün arkadaşlarımız ek ödemeden yararlanamadılar"

"Üzüldüğümüz tek bir şey vardı" diyen Sert, "Sağlık çalışanlarımızın sadece sağlık memuru ve hekimlere tanınan ek ödemenin sağlık çalışanlarımızı bir bütün olarak kabul ettiğimizde temizliğinden yemekhanesine kadar orada hizmet veren ambulans sürücüsünden hasta bakıcısına kadar velhasıl sağlık ve sosyal hizmette çalışan bütün arkadaşlarımız bu ek ödemeden yararlanamadılar. Buna üzüldük. Kamuoyunda defalarca ilgili bakanlara gündeme taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. Biz sendikayız, dedik ki devletimiz madem böyle uygun gördü, çalışanlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaklaşık Öz Sağlık-İş Sendikasına 200 bine yakın üyemizin 60 bin TL değerinde ferdi kaza sigorta kapsamına dahil ettik" ifadelerini kullandı.

Öz Sağlık - İş Sendikası Yönetim kurulu olarak bir karar aldıklarını aktaran Sert, "Üyemizin vefatı halinde çocukların ödenecek 2 bin 500 TL değerinde sosyal yardım paketinin kararını almış bulunuyoruz. Elbette o meslek sendikacılığının anlayışlarını yok etmeye geldik. Bizler Hak-İş'e bağlı sendikalar olarak sahaya indiğimizde öyle tek adamlık devri bitti. Masabaşıcılık sendika dönemi bitti. Artık hizmet dönemi başladı. İşçisinin ayağına gidemeyenler bugün işçiye yapılan hizmetleri algı oluşturarak yok etmeye çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz Biz sendikacılığı sıradan bir sendikacılık olarak yapmıyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerle yemekte buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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