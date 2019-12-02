Oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik botlarıyla dikkat çekti

02.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:20

Alice Müzikali'ndeki muhteşem performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'na gitti. Geçtiğimiz hafta giydiği lüks marka terlikleriyle adından söz ettiren Sarıkaya, şimdi de kamuflaj desenli botlarıyla görüntülendi.

BOTLARI FİYATIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Posta'da yer alan habere göre: Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda bir binadan çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Güzel oyuncunun 6 bin TL'lik botları ise ilgi odağı oldu. Binadan geç çıkarak şoförünü bekleten Sarıkaya, Nişantaşı trafiğini de birbirine kattı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Aracı yolu kapattığı için sürücüleri çileden çıkaran Serenay Sarıkaya, hızla aracına doğru gitti. Trafiği tıkayan kişinin Serenay Sarıkaya olduğunu öğrenen bazı sürücüler "Beklediğimize değdi. Serenay'ı yakından gördük" dedi. Gelen tepkilere gülümseyerek karışık veren Sarıkaya, aracına binerek uzaklaştı.