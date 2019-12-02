Oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik botlarıyla dikkat çekti
Geçtiğimiz günlerde giydiği 7 bin TL'lik terlikleriyle çok konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu sefer de 6 bin TL'lik botlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.
Alice Müzikali'ndeki muhteşem performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'na gitti. Geçtiğimiz hafta giydiği lüks marka terlikleriyle adından söz ettiren Sarıkaya, şimdi de kamuflaj desenli botlarıyla görüntülendi.
BOTLARI FİYATIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Posta'da yer alan habere göre: Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda bir binadan çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Güzel oyuncunun 6 bin TL'lik botları ise ilgi odağı oldu. Binadan geç çıkarak şoförünü bekleten Sarıkaya, Nişantaşı trafiğini de birbirine kattı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Aracı yolu kapattığı için sürücüleri çileden çıkaran Serenay Sarıkaya, hızla aracına doğru gitti. Trafiği tıkayan kişinin Serenay Sarıkaya olduğunu öğrenen bazı sürücüler "Beklediğimize değdi. Serenay'ı yakından gördük" dedi. Gelen tepkilere gülümseyerek karışık veren Sarıkaya, aracına binerek uzaklaştı.
Haber Videosu: Oyuncu Serenay Sarıkaya, 6 bin TL'lik botlarıyla dikkat çekti
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Ülkede ekonomisi kötü bi lokma ekmek bulamayan insanlar var böyle bir haber yaptığınız için tebrikler çok gerekliydi çünkü ??Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BEN 20 TL.KARA LASTİK GİYİYORUM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ülkede haberci ve kaliteli haber kalmamış sırf laf olsun diye haber yapılır hale gelmiş vah ki vahh . . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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volvo reklamıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU ÜLKE DE BU KIZI NE KISKANDILAR BE FAHRİYE Yİ YERE GÖĞE SIĞRIMAYAN KESİMCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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FOTOĞRAFTA VOLVO DIŞINDA KALİTELİ BİR ŞEY YOK.Cevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır