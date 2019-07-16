Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

72 yaşındaki tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, hakaret soruşturması dosyasından dolayı gözaltına alındı.

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (23)

  • MİSAFİR:
    Senmi sanatçı yoksa ucube beyinliler Sizi sahtekar takımı sizi
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  • SPOR SEVER:
    Ülkede her gün kaç kişi gözaltına alınıyor senin gibi. Kime duyurulur ! sen vatandaş değil misin ? sen üstün müsün ? git ver ifadeni paşa paşa
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  • GURBETCİ:
    Sözde adalet yine aktif. Bundan sonraki adim, egerki 2023 den sonra saltanat devam ederse, diktatorluk, ondan sonra kölelik. Ama yakisir size, yola devam.
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  • AKILSIZLARA:
    w bu daha diktatörün emekleme safhası gerçek safha geldiğinde siler köle olmayanlar hapisde olacak. size yıllardır fetullah tehlike anmerikanın adamı dendiğinde troller ne dediniz. hoca efendi bizlere küfrettiniz darbe yiyince hoca efendi oldu papaz efendi. onun için fazla konuşmayın biraz kafa çalıştırın kafanız yoksa söz dinleyin. sonra kandırılıdık diyecek zamannınız olmayacak
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  • AHMET:
    senin dışarıda beynin sulanmış, en iyisi bu dünyaya geri gel.
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  • FARUK:
    Doğru diyosun mesela bir belediye başkanını şiir okudu diye içeri falan atmamız gerekir ki adalet olsun bu ülkede. . sizin adaletiniz batsın konuşma hiç
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