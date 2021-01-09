Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır
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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır

09.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:49

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran oyuncu, bebeğinin babasının kim olduğunu da açıklamadı.

Hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ikinci bebeğini de kucağına aldı. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan oyuncu ikinci kez anne oldu.

"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu

Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu
Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu
Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır
Haber Yorumları (12)
YAREN: meryem üzerliyi severim fakat nikahsız bebek dinimizce ayıp ve GÜNAH
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EZ: Iki çocuk oldu birisinin bile babasını görmedik
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