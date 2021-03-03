Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada kendisini tiye alan oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'a verdiği "Sen kocamsın ayıp" cevabıyla herkesi güldürdü.

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla büyük beğeni topluyor. Dizdar'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan eşi Gürhan Altundaşar ile eğlenceli anları da sevenlerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

EŞİNİ TİYE ALDI

Gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle hayranlarını gülümseten çift, yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Gürhan Altundaşar sosyal medya hesabından dizide sürekli evlilik hayali kuran eşinin gelinlikli bir karesini paylaşarak "Ben: merhab..." dedi.

Dizdar ise eşine gülerek "Ya sen kocamsın ayıp ya" yanıtını verdi. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.