Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Melisa Aslı Pamuk ile ilgili sosyal medyaya düşen Adnan Oktar videosu çok konuşulmuştu ve bu video takipçileri için de merak konusu oldu.

"HOLLANDA'DAN GELDİĞİMDE BUNLAR PEŞİME TAKILDI"

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Melisa Aslı Pamuk o dönemlerde bu görüntüler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu: "Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.

"BENİ PROGRAMDAN KOVDULAR"

Sonra 'Hollanda'da uyuşturucu serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim'."

"MELİSA'YI KOVMAM İÇİN CİDDİ SEBEP VARDI"

Melisa Aslı Pamuk'un bu sözleri üzerine Adnan Oktar ise şu açıklamalarda bulunmuş ve "Beni kovdular dedi, tabi ki kovarım, Melisa Aslı Pamuk'u programlarımızdan kovmam için ciddi bir sebep vardı" demişti.