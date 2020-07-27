Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncu, Instagram hesabından babaannesiyle olan fotoğrafını "Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Şimdilerde Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Babaannesini kaybeden oyuncu, kötü haberi Instagram hesabından verdi. Babaannesinin elinden tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan yakışıklı oyuncu, "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" dedi. Bürsin'in babaannesinin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.