Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum

Hadise ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, konuk olduğu programda ileride çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
05.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:55

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, meslektaşı İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yıldırım, aile olmanın öneminden bahsetti.

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

Uzun bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan ancak ilişkisini basından uzak tutan Kaan Yıldırım, "Doğru zamanda baba olmak istiyorum. Aile önemli, ama çok yakın bir zamanda düşünmüyorum" dedi.

"EN ÇOK ATATÜRK'Ü OYNAMAK İSTERİM"

İbrahim Selim'in sorduğu soruları peş peşe yanıtlayan Kaan Yıldırım, botoks ve dolgusunun olmadığını söyledi. En çok Atatürk'ü oynamak isteyen oyuncu, "Yaşam hikayesi çok güzel. Ama yönetmen olsam rolü Halit Ergenç'e götürürüm" dedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum

YAŞADIĞI EN UTANÇ VERİCİ OLAYI ANLATTI

Yaşadığın en utanç verici an neydi? sorusunu yanıtlayan oyuncu, şunları söyledi: İngiltere'de öğrenciyken ablamla bir sene aynı evde yaşadık. Hazırlık sınıfı bitirme tezimi ablama yazdırdım. Teslim ettik, telefon geldi, 'Teziniz hakkında konuşmak istiyoruz' dediler. Gittim, karşıma 3 kişi oturdu. 'Siz yazdınız bunu değil mi?' diye sordular. Kağıtta ne yazıyor bir fikrim yoktu. Titreyerek ve Çinliler gibi İngilizce konuşarak rol yaptım. 'Beni yalancılıkla mı suçluyorsunuz?' dedim. İşte oyunculuk orada başladı. 'B' alarak geçtim.

"HEKİMOĞLU'NUN TUTMASINI BEKLEMİYORDUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Kaan Yıldırım, "Rol aldığım 'Hekimoğlu' ülke şartlarına, kültürüne göre iyi adapte edildi. Ben tutmasını bile beklemiyordumç. Tatlı bir iş, güzel bilgi veriliyor. İçinde bir drama, aşk, kavga kıyamet yok ama tuttu. Çok severek oynadım. Çekimler temmuz ayında başlayacak" şeklinde konuştu.

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