OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
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OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da oyuncu İlker Aksum'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.

ADANA'da oyuncu İlker Aksum'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksam, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI
OYUNCU İLKER AKSUM'UN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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