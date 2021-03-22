Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor
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Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:42

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor. Dizide Mehdi karakterine hayat veren oyuncu, hikaye gereği projeye veda ediyor.

TV8 ekranlarının 2 dizisinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Kadrosunda Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Naz Göktan ve Hülya Duyar gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol veda ediyor.

SENARYO GEREĞİ AYRILIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisinden ayrılan Çelikkol, bu hafta diziye veda ediyor. Hikayesi bittiği için ayrılan oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Evli ve bir çocuk babası İbrahim Çelikkol'un yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor
Haber Yorumları (5)
BUD: Biri gider bini gelir. Memleket oyuncu kaynıyor.
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SELAMİ: Mehdiye gelene kadar ne çok gıcık var seneryo gereği ayrılacak
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MERVE NAZ: Gicik bi tipti kartallar yuksek ucar gibi durmadan bi afra bi tafra sanki alemin krali artik cok sacma sapanlasmisti dizi surekli bi agir abi havasi gina gelmisti
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:34:44. #1.15#
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