Oyuncu Hande Erçel'in ablası bebeğini emzirme pozunu paylaştı
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası bebeğini emzirme pozunu paylaştı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından arabanın arka koltuğunda bebeğini emzirdiği anların görüntüsünü paylaştı. Erçel'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

06.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44
Oyuncu Hande Erçel'in ablası bebeğini emzirme pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu 'in Caner Yıldırım ile evli olan ablası Gamze Erçel, ayında kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin yüzünü gösteren Erçel, son olarak emzirme pozunu paylaştı.

BEBEĞİYLE POZUNU YAYINLADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gamze Erçel, dün son olarak bebeğiyle araba çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Bebeğini emzirme pozunu paylaşan Erçel, "Bu arada biz ilk uzun yol deneyimimizi yapmış bulunmaktayız. (nasıl geçti diye hiç sormayın)" notunu yazdı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"HAYALLERİMDEKİNDEN DAHA GÜZELSİN"

Doğum yaptıktan sonra bebeğinin yüzünü bir süre göstermeyen Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. 2 aylık kızının fotoğrafını paylaşan Erçel, "Hayallerimdekinden daha güzelsin. Mavi 2 aylık" ifadelerini kullandı.

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