Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Ablasının doğum günü için aile yemeğine giden oyuncu Gamze Aksu, kutlama sırasında gerginlik çıkınca eniştesi tarafından darp edildi. Genç oyuncu, olay sonrası karakola giderek eniştesinden şikayetçi oldu.

Recep İvedik 4 filmiyle ismini duyuran daha sonra 2018 Survivor'a katılan oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü için gittiği aile yemeğinde eniştesinin şiddetine maruz kaldı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı. Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah'ın haberine göre tartışmaya dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

31 yaşındaki oyuncu Aksu, tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.