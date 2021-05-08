Oyuncu Erdinç Gülener kızının doğum gününü kutladı: Daha dün gibi geliyor, mis kokunu çekmiştim içime...
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Oyuncu Erdinç Gülener kızının doğum gününü kutladı: Daha dün gibi geliyor, mis kokunu çekmiştim içime...

Oyuncu Erdinç Gülener kızının doğum gününü kutladı: Daha dün gibi geliyor, mis kokunu çekmiştim içime...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ada'nın doğduğu gün hastane odasına çekilen fotoğrafı sayfasında paylaşan Gülener, altına "Hemşire seni temizleyip ilk giysilerini giydirirken nasıl ama nasıl ağlıyordun. İçim titremiş gözlerim dolmuştu.

Ada'nın doğduğu gün hastane odasına çekilen fotoğrafı sayfasında paylaşan Gülener, altına "Hemşire seni temizleyip ilk giysilerini giydirirken nasıl ama nasıl ağlıyordun. İçim titremiş gözlerim dolmuştu. Sonra seni kucağıma verdi ve birden ağlaman kesildi. Sustun…Derin derin gözlerime baktın. Hoş geldin Ada, hoş geldin kızım demiştim. Sesimi tanımış olacaksın ki huzur doldu yüzüne… Tam üç yıl geçmiş üstünden daha dün gibi geliyor. Mis gibi kokunu çekmiştim içime…

Doğum günün kutlu olsun küçük meleğim, canım kızım, iyikim… seni çok seviyorum bi tanem" notunu düştü

Kaynak: Hürriyet

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