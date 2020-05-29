Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Esra Erol, dün yayınlanan canlı yayınında evinde kaçan kadının adını söylerken 'Elçin Ulu' demek yerine 'Elçin Sangu' dedi. Erol'un hatasını gören oyuncu Elçin Sangu, Twitter hesabından esprili bir cevap verdi.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, dün yayınlanan bölümünde eşi Elçin Uslu tarafından terk edilen Mustafa adlı kişinin yaşadıklarını işledi. Mustafa adlı kişi, eşinin evdeki tüpü alarak kendisini terk ettiğini söyledi. O sırada, programın sunucusu Esra Erol da Elçin Ulu'nun evi nasıl terk ettiğini anlattı. Esra Erol'un, "Elçin Ulu" yerine ünlü oyuncu "Elçin Sangu"yu telaffuz edince Sangu'dan cevap gecikmedi.

ESRA'NIN HATASINA EĞLENCELİ BİR CEVAP VERDİ

Esra Erol'un Elçin Sangu iki çocuğuyla beraber eşini terk ediyor" dediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eğlenceli kimliğiyle tanınan güzel oyuncu Elçin Sangu'dan bu görüntülere cevapsız kalamadı. Hakkında atılan bir tweete cevap veren Sangu, Mustafa adlı kişinin "Karım evdeki büyük tüpü de alıp kaçtı" sözlerine gönderme yaparak "Tüp çok pahalı almadan mı gitseydim" dedi.