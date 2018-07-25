Oyuncu Berk Oktay, Çıplak Fotoğraflarının Sızmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Çıplak fotoğrafları sızan Berk Oktay, olayla ilgili ilk kez konuştu. Oktay, ''Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim" diyerek açıklama yaptı.
Savaşçı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nungeçtiğimiz aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.
EŞİ OLAYDAN SONRA ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ
Yaşanan olaylar sonrasıMerve Şarapçıoğlu eşi Berk Oktay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.
"KÖTÜ BİR DURUM, HERKESİN HİSSETTİĞİNİ HİSSETTİM"
Berk Oktay dün akşam bir mekan çıkışı uygunsuz fotoğraflarının sızmasına ilişkin soruları yanıtladı. ''Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?'' sorusuna, ''Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim'' diyen Berk Oktay, ''Rüzgar kayadan sadece toz alır'' diyerek birilerine mesajlar verdi.
-
ruzgar keske sadece toz alsaydi kayadan))) kafan da kask, cirilciplak birakmis daha ne alsin senden))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
topmusun oglumCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Eskiden,, canımız acıdığında ah! derken şimdi fak! , çok kızdığımızda kahretsin! derken şimdi şit! , bi şeyi onayladığımızda evet! derken şimdi oh yes! diyoruz. Telefonlarda bunun görüntülü etkileri de cabası. Hepsi ingiliz derin devletinin oyunuCevap Yaz 6 1 Yayından KaldırZZ EBANİ: MiyaaaaaaavYayından KaldırRAMBO DORTMUND: bir hayal dünyasında yaşıyorsunYayından Kaldır