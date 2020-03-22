Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
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bensu soral, Türkiye, Magazin, Güncel

Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Dansıyla takipçilerini güldüren güzel oyuncunun eğlenceli videosuna beğeni yağdı.

22.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:51
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

MORAL VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncular da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor.

KORONA SELAMLAŞMA DANSI YAPTILAR

Ünlüler kendilerini ve takipçilerini eğlendirmek için ilginç yöntemler deniyor ve başarılı da oluyorlar. O isimlerden biri de güzel oyuncu Bensu Soral. Soral evinin bahçesinde ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı hem güldürdü hem de görenlere büyük moral oldu.

Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

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