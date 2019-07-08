Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi
Oyunculuğunun yanında milletvekilliği ile de tanınan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi.
Oyuncu ve milletvekili olan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı bir tabloya isyan etti.
PORTRELER BİRLEŞTİRİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi aynı tabloda birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.
"BİR ŞEYİ DE ABARTMAYIN ARKADAŞ YA"
Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (3)
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!!!!!!!!!!!!DİYENE BAKIN!!!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİ ABARTIP VEKİL YAPTIKLARI GİBİMİCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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bence de abartmayınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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