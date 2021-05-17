Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!
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Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!

Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den boşanan oyuncu Anıl İlter, gönlünü voleybolcu Sinem Yıldız'a kaptırdı. İşte sürpriz aşktan ilk kareler...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Anıl İlter, voleybolcu Sinem Yıldız ile aşk yaşamaya başladı.

Anıl İlter, sevgilisiyle evinin bahçesinde voleybol oynarken görüntülendi.

Anıl İlter, 2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den sürpriz bir kararla boşanmıştı. İlter'in bu evlilikten Nil adında bir kızı bulunuyor.

Ünlü voleybolcu Sinem Yıldız, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig takımlarından Adam Voleybol'da oynuyor.

Sinem Yıldız daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları giymişti.

Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!
Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!
Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!
Oyuncu Anıl İlter'in yeni aşkı tanıdık çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

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