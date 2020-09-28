ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMAHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.