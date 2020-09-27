Oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

ÜNLÜ Sinema oyuncusu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı.

ÜNLÜ Sinema oyuncusu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı.

Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı