Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş, "Tuzlu Ayran Ve Soda Otizm Yapıyor" açıklamasının detayları...

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Oytun Erbaş T"uzlu Ayran Ve Soda Otizm Yapıyor" sözleri ile merak konusu oldu. Peki, Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli? İşte, Oytun Erbaş, "Tuzlu Ayran Ve Soda Otizm Yapıyor" açıklamasının detayları...

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oytun ErbaşOytun Erbaş, "Tuzlu Ayran Ve Soda Otizm Yapıyor" açıklaması ile gündem oldu. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş hayatı ve biyografisi!

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine" ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tıp" İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

OYTUN ERBAŞ'TAN TUZLU AYRAN VE SODA AÇIKLAMASI:

OYTUN ERBAŞ BİYOGRAFİSİ

• Doğum tarihi: 1978

• Kaç yaşında: 42 yaşında

• Nereli: Ödemiş

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ödemiş İstiklal İlkokulu'nu, Ödemiş Ortaokulu'nu ve Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.

Oytun Erbaş, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri AR-GE koordinatörü olarak görev yapıyor.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Oytun Erbaş, aynı zamanda İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliğini ve yayın editörlüğü görevlerini de yürütüyor.

Yaklaşık 100'den fazla bilimsel makalesi yayımlanan Fizyoloji Uzmanı Doç Dr. Oytun Erbaş katıldığı TUS sınavında 7 defa derece yaptı.