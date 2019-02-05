Oylum Mahallesi Sakinleri Vali Soytürk'ten Yardım İstedi

Kilis'in Oylum Mahallesi sakinleri, mahallelerinin bir bölümünün SİT alını içerisinde olduğunu, yıkılan evlerini tadilat yapamadıklarını ifade ederek, Kilis Valisi Recep Soytürk'ten yardım istediler.

Oylum Höyüğünde içerisinde bulunduğu Oylum Mahallesi sakinlerinden Bülent Utucu, Bekir Gürbüz, Mahmut Gürbüz, Hasan Doğan ve Izzettin Yağcı, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Mahalle sakinleri, Oylum Höyüğün çevresindeki toprak evlerin yıkılmaya başladığını, bu nedenle mağdur olduklarını ifade ederek, "Buralar SİT alanı içerisinde olduğu için evlerimizde tadilat yapamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Devletimiz güçlüdür, ya bu evlerimizin satın alsın devletimiz yada evlerde onarım yapmamıza izin verilmesini istiyoruz" diye konuştular.

Oylum Mahallesi sakinleri Vali Recep Soytürk'ü mahallerine davet ederek, bizzat sıkıntılarını görmelerini istediler. Vali Soytürk, çok yakın bir süre içerisinde Oylum mahallesini ziyaret edeceğini, vatandaşların sıkıntısı için elinden geleni yapacağını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA