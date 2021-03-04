Öyle Bir Geçer Zaman Ki 119. bölüm fragmanı! Öyle Bir Geçer Arif ölümü! öyle bir geçer zaman ki 120. bölüm tek parça izle!
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki 119. bölüm fragmanı! Öyle Bir Geçer Arif ölümü! öyle bir geçer zaman ki 120. bölüm tek parça izle!

04.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:30
Öyle Bir Geçer Zaman Ki 119. bölüm fragmanı! Öyle Bir Geçer Arif ölümü! öyle bir geçer zaman ki 120. bölüm tek parça izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki 119. bölüm fragmanı! Öyle Bir Geçer Arif ölümü! öyle bir geçer zaman ki 120. bölüm tek parça izle! Öyle Bir Geçer Zaman Ki oyuncuları! Öyle Bir Geçer Zaman Ki final bölümü izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki 119. bölüm fragmanı! Öyle Bir Geçer Arif ölümü! öyle bir geçer zaman ki 120. bölüm tek parça izle!Öyle Bir Geçer Zaman Ki oyuncuları! Öyle Bir Geçer Zaman Ki final bölümü izle!

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Emir Berke Zincidi, Farah Zeynep Abdullah, Türkü Turan, Elçin Sangu.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ FİNAL

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Mete Tuğrul'u uzun uğraşlar sonucu bıraktı. Tuğrul'un işkence ettiği kızlardan biri onu öldürdü. Osman dergiyi çıkarmaya başladı. Berrin ile Hakan arasındaki yakınlaşma devam etti. Hasefe nine sürpriz bir evlenme teklifiyle şaşkına döndü. Tüm aile Soner'le Bahar'ın düğününde buluştu. Dizisinin son sahnesinde ise; Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin tüm ekibi seyircilerine gözyaşlarıyla veda etti. Dizinin küçük Osman'ı, Aylin'i herkes oradaydı...

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ 119. BÖLÜM İZLE!

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