Oyak Renault'dan koronavirüse karşı mücadeleye destek Oyak Renault, sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdikleri özverili mücadeleye, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek oluyor.

Oyak Renault, sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdikleri özverili mücadeleye, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretiyor.

Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne teslim edildi.

Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlık sektörüne yönelik destek çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA